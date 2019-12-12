退伍前A公款！空軍屏東基地一名周姓士官，涉嫌在退伍前侵吞公款近10萬元，拿去買iPhone手機等3C產品，涉犯侵占公有財物罪，11日遭高雄地院裁定羈押禁見。

高雄地檢署接獲線報，指去年上士退伍的周男，疑似利用擔任「補給士」的職務之便，在採購隊上完所需用品，報帳取得款項後，再向廠商退貨，放入自己口袋。

據聯合報報導，檢方調查發現，周男共侵吞9萬多元公款，疑似用來購買iPhone手機、藍芽喇叭等3C用品。周男已坦承犯行，遭羈押禁見；廠商則否認知情，5萬元交保。

(中時電子報)