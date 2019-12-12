補給士有油水 空軍上士A公款買iPhone 09:552019/12/12 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名前空軍上士，疑似利用職務之便A公款，拿去買iPhone等3C產品。（示意圖，中時電子報黃慧雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 退伍前A公款！空軍屏東基地一名周姓士官，涉嫌在退伍前侵吞公款近10萬元，拿去買iPhone手機等3C產品，涉犯侵占公有財物罪，11日遭高雄地院裁定羈押禁見。 高雄地檢署接獲線報，指去年上士退伍的周男，疑似利用擔任「補給士」的職務之便，在採購隊上完所需用品，報帳取得款項後，再向廠商退貨，放入自己口袋。 據聯合報報導，檢方調查發現，周男共侵吞9萬多元公款，疑似用來購買iPhone手機、藍芽喇叭等3C用品。周男已坦承犯行，遭羈押禁見；廠商則否認知情，5萬元交保。 (中時電子報) #公款 #退伍 #iphone #高雄 #手機 #3C #空軍 #上士 #屏東基地 #士官 #侵占 #公有財物 也許您會感興趣 推薦閱讀 美邀印太18國盟友 應對中國威脅 04:092019/12/08 焦點新聞 反制華為5G 高通拉攏小米、OPPO 04:092019/12/08 話題觀察 罕見！劉任遠中將 接任空軍作戰指揮官 13:062019/12/08 軍事 2020新iPhone命名曝光？日媒爆料蘋果平價神機叫... 14:312019/12/09 財經 高價手機摔不起 手機保險爆量成長 20:432019/12/10 財經 外資首度示警 新iPhone出貨 兩高階機種恐砍單25％ 04:102019/12/11 財經要聞 手機業務差點掰了... 余承東驚爆華為內幕 14:022019/12/11 財經 蘋果為舊設備推出iOS 12.4.4 iPhone 5s／iPhone 6得救 15:502019/12/11 科技 《絕地求生M》玩家快看 聖誕吃雞活動暖心降臨 17:342019/12/11 科技 飛彈營驚傳火警 小兵情緒不穩燒寢室 07:592019/12/12 社會 社會熱門新聞 「我殺了你媽媽」 彰化男失蹤近月曝屍台南鄉間 - 社會 女大生初夜太痛 過來人曝原因她恍然大悟 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 女富豪開高薪徵「男公關」面試要求太變態嚇傻眾人 - 社會 小兵收假拒回營 長官延假又接送換得他怒燒寢室 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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