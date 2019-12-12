苗栗縣原民中心原有在泰安鄉士林部落設有文健站。〔謝明俊攝〕

苗栗縣原民中心爭取在泰安鄉象鼻部落爭取新設部落文健站。〔謝明俊攝〕

苗栗縣原民中心繼在馬政府爭取設置10個原民部落文化健康站後，今年原民會再擴大各縣市原民中心增設文健站，苗栗縣原民中心擬增設苗栗市山城文健站等6個新站，12日由原民中心主任蔣意雄率員北上原民會報告受審，期望能再爭取6站全過，更拓擴苗栗縣城鄉原住民長者長照福利範圍。

原民會自95年 8 月 8 日訂頒「推展原住民部落長者日間關懷站實施計畫」，成立部落長者日關懷站，98年度開始結合民間醫事團體及醫院資源，融納部落長者日間關懷站，強化部落長者關懷服務，更在104 年更名為部落文化健康站。苗栗縣原民中心陸續在南庄鄉東河、東村、泰安鄉中興、司馬限、士林、斯瓦細格、圓墩、天狗、大安及獅潭百壽等10個部落申設部落文健站。

108年，原民會在全國55個原鄉增設66個文健站，除了原有已設文建站的部落以外，目前未設置文健站的原住民族鄉鎮，或部落 55 歲以上人口數大於 150 人，且未設置文健站的部落，以及都會區中原住民族人口數比例高、原住民族聚集區且未設置的地區，皆可申請設置。

因此苗栗縣原民中心從11月起就通告各部落及苗栗市、頭份市原住民人口數比例最高的都會區，舉辦說明會取得共識，並初審相關計畫說明後，選出6個新站設立地點，包括了苗栗市山城文健站、頭份市文健站、南庄鄉風美部落文健站、嘎嘎歐岸部落文健站、泰安鄉麥路豐文健站、象鼻社區文健站等。希望在這次原民會審核中能全數通過，以擴展苗栗縣原民長者長照範圍。

(中時 )