美國與華為的你來我往目前看來將會是一場燒腦的長期戰爭，但華為挾其在大陸市場的「人口紅利」，加上激發的愛國意識，成功在全球一片壓力下逆勢成長，只是在大陸整體手機市場成長幅度就那麼一丁點下，華為吃下的成長的紅利，勢必就有人必須做出犧牲，苦的就是同屬大陸品牌的小米、vivo以及OPPO。

根據研調機構Canalys數據顯示，華為在全球面臨禁售壓力，但卻反而激起大陸當地消費者的愛國意識，喊出「愛國買華為」，所以華為第三季智慧型手機出貨年成長高達66%，已經是連續第六個季度的雙位數成長，在大陸當地市場的市占率已經達到42%，只是華為的逆勢增長，似乎卻壓縮到了其他品牌的空間，包括小米、vivo、OPPO在第三季的銷售均呈現下滑態勢，相較去年同期分別下滑33%、23%以及20%，市占率第二名到第四名依序為vivo、OPPO及小米，分別為17.9%、17.4%及9%。

由於目前大陸市場呈現華為一家獨大的局面，故包括小米、vivo、OPPO等都積極奔走海外市場，印度市場儼然也成為下一代戰場，各品牌也透過設立多個子品牌盼藉此對市場區分做出更好的規畫，搶下更多市占率，包括小米的子品牌Poco，主要瞄準印度市場，還有vivo旗下的iQOO，以及和OPPO關係緊密的OnePlus或是Realme。

(時報資訊)