避險需求增加，激勵周三紐約期金走升；因中美貿易談判期限即將到期，並未達成協議的跡象，令市場擔憂最終談判破裂，拉抬黃金避險需求增加，進一步支撐期金走升；此外，鈀金漲近1%，再度飆升至紀錄高點。

終場2月黃金漲6.9美元，報每盎司1475美元，3月白銀漲0.15美元，報每盎司16.85美元，1月白金漲16.9美元，報每盎司939.5美元，3月鈀金漲16美元，報每盎司1885.1美元。(商品行情網)

(時報資訊)