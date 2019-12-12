《商情》避險需求增加，激勵周三紐約期金走升 10:002019/12/12 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求增加，激勵周三紐約期金走升；因中美貿易談判期限即將到期，並未達成協議的跡象，令市場擔憂最終談判破裂，拉抬黃金避險需求增加，進一步支撐期金走升；此外，鈀金漲近1%，再度飆升至紀錄高點。 終場2月黃金漲6.9美元，報每盎司1475美元，3月白銀漲0.15美元，報每盎司16.85美元，1月白金漲16.9美元，報每盎司939.5美元，3月鈀金漲16美元，報每盎司1885.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #增加 #16 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球央行搶黃金 人行連10月增持 04:092019/12/08 話題觀察 北京天際一條龍 原是火箭升空軌跡 19:352019/12/08 兩岸 《期貨》12月台指期開漲59點，金融期及電子期聯袂開高 08:532019/12/09 財經 新16吋MacBook Pro驚現爆音問題 蘋果將推軟體修復 14:232019/12/09 科技 藍綠通吃 16檔總統概念股衝 04:102019/12/10 財經要聞 前十月實質經常性薪資 仍不及16年前 16:582019/12/10 財經 戴資穎難忘16歲生日當天出賽 成就差大賽獎牌肯定 22:002019/12/10 體育 16檔5G概念股 業績升溫 04:102019/12/11 財經要聞 低成本航空平均本益比16倍 傳統航空僅9倍 23:132019/12/11 財經 中市16節慶活動 吸客594萬人次 04:102019/12/12 社會新聞 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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