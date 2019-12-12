台灣惠普(HP Inc.)針對不同頂級及專業的使用者發布全新四大高階系列筆電新品，搶攻高端市場，台灣惠普的代工廠則有廣達(2382)緯創(3231)和富士康、英業達(2356)及和碩(4938)等。惠普發表四大高階機種也意味著掀起2020雅典娜計畫的換機潮。

惠普此次推出的四大高階系統筆電：一、全球最輕量的13吋商務翻轉筆電HP ELITE DragonFly；二、頂級精品的HP SPECTRE x360 13皇爵系列特仕版；三、結合全天然原木材質設計的HP ENVY 13極羨系列木紋限定版；四、專為創意職人所打造的ZBook Studio行動工作站，四大系列均搭載Intel CoreTM處理器。

台灣惠普董事長王靜秀表示：「市場在改變，個人以及商務的使用情境及需求不斷的在變化，HP一直以消費者角度出發，思考如何讓不同情境的使用者不論是針對商務人士，專業職人及一般的個人使用者都可以找到真正適合自己的產品。這次我們針對了高階使用者推出了四個不同系列的頂級筆電來滿足各種高標準需求，不管是在外型設計、行動的便利性、內在的安全考量或是效能的強化等都能提供消費者更好的選擇」。

此外，值得一提的是新發布的頂級系列筆電當中HP ELITE DragonFly、HP SPECTRE x360均通過今年Intel所發布的雅典娜創新計劃（Project Athena），先進的創新規格包括搭載Intel Wi-Fi 6無線技術及電池的長效續航力等6大關鍵指標，其中HP ELITE DragonFly不僅達到所要求的16小時電池續航力，最高更可達24.5小時，真正達到一天24小時不斷電的理想。

至於HP ZBook行動工作站系列是專為職人設計，滿足各類創意職人們工作所需，將設計師及創意者最注重的色彩以及處理速度提升，極致輕薄的設計及體驗，不犧牲配置及效能，能夠快速及正確的呈現每一個重要的作品。ZBook Studio x360所搭配的顯示器採用HP DreamColor技術，為重視色彩呈現的創作者提供更逼真的顏色。無論環境照明條件如何，亮度600 nits的顯示器都可呈現並辨別出不同的色彩。100% ADOBE RGB的技術，為講究色彩及印刷成果的職人們完美呈現真實的色彩。

(時報資訊)