庫存利空打壓，周三國際原油期貨收跌；因美能源部公佈上周美國原油庫存整體呈現利空，抵消石油輸出國組織(OPEC)擴大減產帶來的利好影響，引發投資人鎖定利潤，油價應聲回跌；其中美國原油跌0.8%，倫敦原油跌1%。

據美國能源部公佈報告顯示，截至12月6日當周，美國原油庫存增加82.2萬桶，市場預估為減少281.5萬桶，精煉油庫存增加411.8萬桶，連續3周增加，且創7月19日當周以來最大增幅，市場預估為增加147.1萬桶，汽油庫存增加540.5萬桶，連續5周增加，且創1月18日當周以來最大增幅，市場預估為增加249.4萬桶；煉廠產能利用率下降1.3%，至90.6%。

美國NYMEX-1月原油期貨收跌0.48美元，報每桶58.76美元，1月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.93美元，1月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.63美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收跌0.62美元，報每桶63.72美元。(商品行情網)

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