南韓大廠三星今年下半年關閉位於廣東惠州市的手機生產基地，並將產線移往越南、印度，也宣告三星關閉所有在大陸的生產基地，外媒披露，惠州市商家生意因此受到重創，當地宛如鬼城，附近城鎮也受波及。

根據《南華早報》報導，三星結束近30年來在惠州市的營運，導致當地人去樓空一片死寂，在當地經營餐館的老闆李兵(音譯，Li Bing)表示，在三星10月正式關閉惠州工廠前，每月的營業額可達6萬至7萬人民幣，但現在每日的營業額僅幾百元人民幣，每晚只有2、3張桌子坐滿，生意十分慘澹，附近也至少有60%的商家關閉。

值得注意的是，三星關閉惠州廠的連鎖效應，甚至擴及到東莞市長安鎮，這個距離惠州100公里遠的小鎮。以大陸主要機器人製造商勁勝智能集團旗下工廠為例，三星過去一直是該集團的最大客戶，但在三星出走大陸後，數千名工人和主管大幅縮減上班時間，甚至有些人被要求放3個月無薪假，有些人每周僅上班1、2天。

此外，惠州的房價也受衝擊，當地房仲業者透露，原本有100棟6至7樓的住宅大廈，都是租給三星的員工，但在三星關廠後，房價立刻暴跌約20%，而且無人承接。

(中時電子報)