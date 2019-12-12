搶攻雙12耶誕檔市場，博客來今（12）日推出一日限定活動，圖書、百貨商品1.2折起，主打年度暢銷品、冬季必備商品，以及聖誕節送禮商機，博客來人氣旗艦店STARBUCKS星巴克館同享折扣，MUJI無印良品館滿千9折。預估，「雙12」單日業績可望較平日翻漲2倍。

根據博客來近一個月聖誕禮物銷售表現，以娛樂電玩、美妝、美食、聖誕節限定商品最為熱銷，如任天堂Switch是目前博客來「愛的禮物」票選大調查的人氣禮物冠軍，還有居家香氛在蠟燭、精油、擴香的熱銷下，業績約成長一成。

這波年終最後折扣戰，博客來推出全館結帳滿千88折，加碼滿1200元再送100元E-Coupon，以及「現折1212元↑」、「下殺12折↑」、「只要120元」三大專區，適逢年底聖誕節、跨年等消費旺季前夕，博客來同步推薦「愛．Sharing 年終禮物季」線上禮物展，趁雙12活動特別推出連續10天的「禮物特快車」，不論你是依照不同對象挑選或是有預算考量都能一指搞定。

(工商 )