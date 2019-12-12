國民黨副總統候選人張善政與前外交部長歐鴻鍊、前駐紐大使介文汲，10日召開記者會，質問駐日代表謝長廷為何在大阪辦事處處長蘇啓誠輕生後，對立法院回台報告的要求置之不理，希望他不要再躲了！謝今再度親上火線，不僅痛批張「話都你在說 ，我累了！」更直接用「莊孝維」3字回嗆。

謝長廷在臉書發文《再復張善政先生 謠言系列之（二）》，更在篇首特別寫道「話都你在說 ，我累了！」全文如下：

針對我昨天表示「張善政説立法院要我回來報告而我不理會云云」是謠言，並請張先生舉出要我回來的具體日期一事，張先生回應説「謝長廷的話不重要」「不要理他」，然後由辦公室發言人黃小姐接棒說「謝長廷從關西機場事件發生到現在，一直沒有回來向國人説明」就是不對云云。唉，這也是造謠，特再敬復如下：

1、首先説我沒有向國人說明一事。今年二月，新黨仉桂美和國民黨江綺雯二位監察委員有立案調查，收到通知後，我也尊重制度，回台灣赴監察院接受數小時的盤問，舉凡我的通聯紀錄、我知否有檢討報告存在？代表處的機房有無故障？蘇處長去世當晚打電話給我談些什麼？談多久？大阪辦事處和東京代表處的關係如何？問題都深入細節，我也詳盡説明，難道這不算回台説明，要在立法院吵的臉紅耳赤才算説明？何況立法院並沒有通知我，我又如何請假回來？到何處報告？要推開警衛衝進立法院報告，還是上街頭拿麥克風演說？

立委如真心希望我回來為什麼提案後，毫無通知或追蹤關心？要等到選舉才又想起。上述二位監委不就是代表國人在調查？在聼我說明？她們的政黨背景對我不友善，應該不致包庇我吧！？調查報告媒體登那麼大，為什麼張先生不承認監察院調查，而造謠説我沒有回台灣對國人説明？

2、至於張先生對媒體説「謝長廷的話不重要」「不必理他」。那真的奇怪呢？張先生三番兩次上我臉書挑戰，還召開記者會迫不急待的催我快説明，等我基於尊重，鄭重回答了，又突然説謝長廷的話不重要。既然我的話不重要，為什麼要我出面說明？話都你在講，莊孝維嗎？要知道在日本為台灣做外交也很辛苦，每天忙碌到夜晚，還要應處理各種謀殺人格的謠言，加上這種顚三倒四的整人遊戲。累了。

(中時電子報)