郭台銘挺李縉穎 (右二)參選新北市第10選區立委，國民黨新北市黨部提報開除盧嘉辰（左一）黨籍、李嘉進（右一）停權1年。（摘自李縉穎臉書）

國民黨黨紀將再開鍘！鴻海集團創辦人郭台銘派子弟兵李縉穎在新北市立委第10選區（土城、三峽）參選，前國民黨立委盧嘉辰及李父、前國民黨立委李嘉進都為李縉穎大力輔選，批判國民黨提名候選人林金結。國民黨新北市黨部決議開除盧嘉辰黨籍、李嘉進停權1年，前天送交中央黨部；黨中央將召開考紀會討論，若無意外，將依地方黨部建議處理。

新北市12個立委選區中，第10選區是戰況最複雜且激烈的三腳督選區。該區國民黨在今年4月辦理初選時，原本是市議員林金結與李嘉進競爭，而後李嘉進經協調後簽字退出，由林金結挑戰民進黨現任立委吳琪銘，選情呈藍綠對決之勢。

不過郭董後來支持李縉穎參選，李縉穎隨之退出國民黨，以無黨籍參選，成為郭董在全台「唯一認證郭家軍」立委參選人。在李縉穎「代父出征」後，與郭董交情深厚的前立委盧嘉辰全力相挺，而林金結曾是盧嘉辰擔任土城市長時的機要秘書，與郭台銘也相識多年，戰況更加複雜，選情從藍綠對決變為三腳督。

11月2日晚間9時國民黨主席吳敦義與郭台銘在土城私下會面討論選舉合作及選後局勢時，郭台銘指「林金結不會贏」，盼國民黨禮讓，不過吳敦義並不認同。林金結回嗆郭董派子弟兵到親民黨、民眾黨，核心價值已經混亂，並舉郭董的對手韓國瑜選上高雄市長為例，強調「選舉的輸贏不是誰一個人說的算，是全體選民一起決定。」

據指出，新北市黨部評估，認為林金結原本選情穩定，但李縉穎參選恐造成綠營漁營得利，有必要堅壁清野，以盧嘉辰、李嘉進多次批判「國民黨提名被派系把持」、「人選不優」，前天召開考紀會祭出黨紀後，將結果呈送中央黨部考紀會。

市黨部主委李乾龍說，盧嘉辰、李嘉進多次批判黨提名人，為他人候選人站台，不過李嘉進是李縉穎父親，因此決議開除盧嘉辰黨籍、李嘉進停權1年。

國民黨中央考紀會將召集考紀委會討論，並邀當事人說明，若無意外，將尊重地方黨部建議，最快送下周三中常會通過。

國民黨昨天召開縣市黨部主委聯繫會報，討論各地選情，新北市黨部提報12個立委選區，目前呈現坐6望7搶8，其中第10選區評估只稍微落後綠委吳琪銘，但領先李縉穎不少，市黨部認為包括馬英九、韓國瑜、吳敦義、朱立倫及侯友宜都已加強輔選林金結，林金結也參與國民黨pk小組、參加赴外交部抗議楊蕙如「網軍」等藍營戰將行列，展現強大的戰力及論述能力，只要加上堅壁清野後，讓棄保發酵，保住席次的機會非常濃厚。

(中時 )