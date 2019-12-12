超狂！美地產商撒3億元年終 員工哭成一片（影片來源：NBC News Youtube）

年底到了，員工最在意的就是年終獎金，以慰一整年的辛勞。美國馬里蘭州一間房地產公司大手筆發獎金犒賞員工，老闆在年度耶誕晚會上宣布發出總額1000萬美元（約新台幣3億元）的大紅包，且人人有獎，最多可領到27萬美元（約新台幣830萬元），幾乎可以在郊區買下一棟房，員工看到獎金後都哭成一片。

CNN報導，美國馬里蘭州房地產公司St.John Properties於本月7日舉行年度耶誕晚會，老闆給198名員工各準備了一個紅包，每個人可以依照年資獲得一筆獎金。報導指出，該公司員工平均每人可獲得5萬美元，最高可獨拿27萬美元，就連剛獲聘、還沒就任的員工都有100美元的獎金。

St.John Properties董事長愛德華·聖約翰（Edward St. John）和總裁勞倫斯·梅克蘭茲（Lawrence Maykrantz）表示，因為公司今年達成重要里程碑，完成2千萬平方公尺的土地開發，因此頒發大紅包給所有員工。「我們想做件大事，來感謝員工幫助公司達成重要目標。」總裁梅克蘭茲說道。

員工拿到獎金後有人驚呼，有人瞪大眼睛不敢置信，也有人喜極而泣，總裁梅克蘭茲表示，後來大家搶著排隊跟他們擁抱，並訴說要如何運用這筆錢。

(中時電子報)