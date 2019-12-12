2019台北國際建材暨產品展今日登場，冠軍建材(1806)集團旗下包含冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居精品磁磚等三個品牌一同展出。冠軍董事長特助林孟瑜說，今年以「designer Party 盛會」為主題，推出大器、安全、創新優異產品，創造更多的創新居住體驗。

Q1：2020年未來磁磚流行的趨勢？

ANS：1.趨向暖色調，如石紋、水泥、木紋等樸實仿舊的素材佔比提升。2.表面質感更加真實，強調自然感、深刻鑿面、極大、極小尺寸差異越來越明顯，混合尺寸及模面互相搭配於空間中，應用在同一個空間，更有立體層次。3.小尺寸(7.5*30)可見度增加，與主磚產品搭配做為主題牆，手法可靈活多變、色彩搭配豐富，營造令人耳目一新的空間視覺。4.綠化成為設計要角，展場空間的配件設計，多運用花草圖騰、大量植栽，將室外的自然氛圍帶入室內，更有放鬆的效果，增添與自然共生的氣息。

Q2：磁磚在空間美學應用搭配上有什麼裝修攻略？

ANS：裝修攻略第一點：磁磚是第一件傢俱，選對建材創造空間魔法磁磚是裝潢施作的第一步，選擇品質好，具設計風格的磁磚，搭配專業應用設計及施工團隊，更能彰顯地板到牆面的獨特性，打造屬於個人居家風格的空間。

裝裝修攻略第二點：材質組合變化空間質感，可以活用「同色，不同表面效果」、「同色不同素材」、「同色素材，不同拼貼方式」的材質排列組合，打造不同質感效果。

裝修攻略第三點，選擇MIT台灣製造，且具有15年保固的服務的品牌。

Q3：今年冠軍展出的主軸為何？

ANS：旗下包含冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居精品磁磚等三個品牌一同展出，創造更多的創新居住體驗。

1.冠軍磁磚以「城市森林」為宣言，在各場域中，客廳營造迎賓又溫馨的氣氛、戶外庭院 打造放鬆空間、衛浴創造渡假Villa風格、廚房打造都會公寓LOFT。

2.馬可貝里磁磚以「多樣文化」為宣言，在各場域中，會談交流區利用大理石磁磚打造分享夢想的吧檯，商空區以大理石磁磚搭配木紋磚營造米蘭精品店風格、大理石區形塑義式形態威尼斯風格。

3.安心居以櫥窗精品街概念呈現：今年推出義大利品牌全新規格80*180及90*180釉拋石英磚。展覽設計以迎賓梯廳及櫥窗精品街概念呈現，以擬真的大理石紋、木紋及古典藝術感的鑲嵌花磚做整體空間搭配。

(時報資訊)