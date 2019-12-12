巴西央行周三宣布降息兩碼，為今年來連續第4次降息，此決議符合市場預期。惟該央行暗示借貸成本已經很低，且經濟成長開始加快，目前的寬鬆周期若不是結束，就可能暫停腳步。

巴西央行貨幣政策委員會Copom一致通過，Selic基準利率調降50個基點，至歷史低點4.50%。 該央行在會後聲明中表示，Copom注意到經濟自第二季開始加速成長，有必要謹慎做出之後的決定；此番陳述一改先前明示近期內將進一步降息的政策立場。

此外，巴西央行在聲明中表示，巴西經濟正逐步復甦，相對而言，全球經濟前景對巴西等新興市場國家有利。央行未來將就經濟活動、風險評估和通膨預期等因素調整貨幣政策。

標普周三宣布將巴西的展望評級由穩定調升為正面，稱該國政府持續採取措施降低財政赤字。標普在聲明中指出，社會安全制度改革計畫的通過、財政和經濟成長措施可望取得進展，以及內需升溫帶動經濟溫和成長，都將改善巴西中期的財政狀況。標普亦維持巴西的長、短期外幣和本幣主權債信評級不變，分別為BB-和B。

(時報資訊)