1.台積電(2330)：11月營收創新高，昨外資回頭買超3833張，加上昨夜ADR大漲2.53%，今早股價再衝330元新高價、漲幅近3.5%。

2.新光鋼(2031)：董座粟明德11日表示鋼市已嗅到春燕來臨，外資連日買超，今早股價再向上墊高近2%。

3.南亞科(2408)：土洋持續對作、外資賣超力道擴大，惟NAND Flash擬漲價，加上美光股價昨夜大漲3.79%，推升股價續彈逾1.5%。

4.威剛(3260)：NAND Flash漲聲響，營運可望受惠，吸引外資持續擴大買超，早盤股價開高小漲。

5.精材(3374)：富爸爸台積電不斷創高，激勵早盤股價衝上79.7元漲停鎖死，成交量同步放大。

6.日月光投控(3711)：昨獲三大法人聯手買超，加上昨夜ADR漲0.95%，早盤股價開高續彈逾3%。

7.第一銅(2009)：外資連兩日買超，加上昨期銅上漲56美元，激勵早盤股價漲逾2%。

8.帆宣(6196)：11月營收雙升，明年訂單能見度佳，開盤急衝到88.3元，漲幅逾9%。

9.弘塑(3131)：營運後市看俏，法人估明年EPS將逾17元，一早大漲8%突破270元，逼近2016年290元高點。

10.朋億(6613)：營運重回成長軌道，法人看好明年業績表現勝今年，今早股價創高，創逾5個月高點。

11.波力-KY(8467)：碳纖維輪圈開始出貨並逐漸放量，股價修正至66.5元止跌，早盤反攻1%。

12.宇峻(3546)：明年遊戲產品豐富帶旺營運，外資開始買超，早盤攻高4%，拚回到9字頭。

13.紅馬-KY(2928)：日本伴手禮與故鄉納稅旺季，Q4動能看俏，開盤後走高2%，回到月線附近。

14.環球晶(6488)：愛台灣，明年H1百億元境外資金匯回，股價漲2.61%。

15.宣德(5457)：11月營收續創新高，月增3.55%，年增170.86%，股價漲2.32%。

16.倉和(6538)：11月營收創新高，月增16.61%，年增85.72%，股價漲5.51%。

17.正崴(2392)：蘋果執行長庫克表示，擴增實境（AR）是未來最大的核心科技，供應鏈受惠，股價漲1.1%。

18.欣興(3037)：明年Q1 ABF載板需求樂觀，兩岸持續擴充產能，股價漲2.16%。

19.揚明光(3504)：庫克唱旺AR，AR裝置與光學應用連結度大，可望成為蘋果新硬體光學元件主要供應商，股價漲6.26%。

20.亞光(3019)：11月營收月增10.49%、年減15.55%，前11個月營收年減3.8%，股價漲3.41%。

21.喬鼎(3057)：蘋果新品上市可望助攻營運新動能，早盤強登8.3元，再刷新波段高價，隨後漲幅收斂、仍漲逾6%。

22.世芯-KY(3661)：財報利多、後市看旺，外資雖調整持股，股價仍強攻逾2%，飆上255.5元之短波新高價。

23.蔚華科(3055)：封測訂單能見度高 明年營運重返成長，甩外資連9日賣超，晨盤重燃漲勢近3%，重回5日線。

24.原相(3227)：Switch登大陸題材續延燒，早盤帶量續漲，登156元，連4日改寫波段新高價。

25.穩懋(3105)：蘋果帶旺Q4業績，不懼外資連2日賣超，股價續漲逾2%，躍上10日線。

26.神盾(6462)：迎華為5G新機大單，外資轉買超力挺，晨盤續漲近2%，創近1個月來新高價。

27.光罩(2338)：11月營收月增3.28%、年增46.93%，昨獲三大法人掃貨買超5443張，激勵早盤股價續漲逾7.5%。

28.傳奇(4994)：手遊帶旺業績，Q4持穩，明年會更好，早盤跳漲逾2%，一度觸及90元。

29.劍麟(2888)：車市迎傳統旺季，11月營運佳，早盤開高走高、漲逾3%。

30.永彰(4523)：早盤多頭搶進、放量勁揚，一度觸及漲停，攀1年來新高。

31.松崗(6240)：11月營收月增、年增翻倍，早盤挾量封漲停、收復周線。

32.華新(1605)：外資昨轉賣超470張，早盤偏空操作、跌破平盤。

33.宏達電(2498)：獲外資連五日買超3841張，早盤多頭發動快攻，股價放量衝高4%，一舉收復季線與半年線。

34.達新(1315)：台中土地標售，預定明年第一季招標，獲利可望進補，惟晨盤遭獲利了結調節衝高回落，交投升溫。

35.高端疫苗(6547)：腸病毒疫苗進收割期，台灣、東協明年申請藥證，晨盤聞訊飆高4%，攻克30元及半年線。

36.聯光通(4903)：子公司聯瑞科技標得台電超高速IP環島光纖通信系統案，計約8.65億元，激勵晨盤直攻漲停，躍上月線。

37.華冠(8101)：資金寬鬆，銅板股遍地開花，晨盤挾量衝高6%，來到逾1年高點。

38.研勤(3632)：人臉辨識收成，明年營運有望重回成長軌道，早盤在買盤拉抬下火速攻頂，登上1個月高點。

(時報資訊)