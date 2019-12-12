全球金融中心指數，台灣排名從2016年9月排名全球21名，到今年9月掉到34名，甚至比大陸深圳、青島等都落後，金管會主委顧立雄12日在立法院爆出背後原因，是製作此指數的英國顧問公司（Z/Yen）「他跟中國的關係很好」，暗指此指數未必公正。

立委已多次拿全球金融中心指數（GFCI，Global Financial Centres Index）來質詢顧立雄，為何台灣排名不斷下降，這項排名是用經商環境、人力資本、基礎建設、金融體系發展、與國家聲望五大指標的各子項目綜合評分。

台灣在2019年9月以總分687分，排名全球34名，分數雖比今年3月的評比進步11分，但排名未進步，同時間前三名是紐約、倫敦與香港，新加坡排第四、北京第五，東京第六，北京第七、杜拜第八，深圳第九，就連青島亦排名33名，分數688分，比台灣高1分。

顧立雄表示，這類金融評比或排名有很多，GFCI很多評分項目是用問卷，同時在作此評比時，「他們跟中國的關係是不錯的」，顧立雄指出，在發展金融中心的語言環境上，台灣不是英語系國家，但中國也不是，但因為他（指GFCI背後的顧問公司）跟中國的關係很好。亦暗示此排名在作台灣相關統計時，一些調查或蒐集資訊似乎對台灣未必公平。

不過，顧立雄亦表示，已請金管會駐倫敦辦公室找過英國這家顧問公司，了解他們評比的模式，相關內容金管會都可以參考，作改進的基礎，顧立雄再次強調，台灣在發展金融中心時，本質上有些相對無法根本改變，但金管會將儘可能開放更多元金融商品，國際金融分行（OBU）在台商市場已有一定的地位，將繼續加強，並建構金融機構韌性，鼓勵產業創新。

(工商 )