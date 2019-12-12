由宏碁創辦人施振榮領銜製作的2020「臺灣的聲音 新年音樂會」，元旦將首度移師台北國家音樂廳，呈現中西合璧的新交響樂形式，唱出臺灣的聲音。

灣聲樂團將以80人的創新編制大型管弦樂團為主，加入一組國樂演奏家，呈現中西合璧的新交響樂形式，並邀歌仔戲名伶唐美雲、三金歌王殷正洋、京劇小天后黃宇琳、曾獲庫柏國際小提琴比賽首獎的小提琴家魏靖儀、天籟美聲排灣族草埔部落青年會演出，音樂會現場導聆由曾獲13座廣播金鐘獎的張翰揚擔綱，並以網路直播向世界發聲。

施振榮也參與主視覺設計、發想，與好春設計總監陳佩琦共同完成。施振榮表示，為展現臺灣獨特多元的文化和聲音，新年音樂會的主視覺設計以由前文建會主委陳郁秀提出的「臺灣紅、臺灣青、臺灣金」等代表臺灣的顏色做為背景，希望有助於新年音樂會走向國際。

2020新年音樂會有逾十家企業贊助灣聲樂團未來一整年活動，包括台積電文教基金會、台灣中油、台灣高鐵、全聯實業、宏碁基金會、京懋建設、富邦集團、智崴集團、聚陽實業及基金會、聯華神通集團、藥華醫藥、台北仁濟院，以及長期支持公益的跨國企業。

(工商 )