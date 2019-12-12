國民黨立委6日到外交部陳情與外交部駐委警發生推擠衝突，外交部告發藍委曾銘宗等6人妨害公務。對此，曾銘宗今天也反擊，找律師直接反告吳釗燮是誣告，同時，曾認為他是去行使立法委員職權，把曾銘宗阻擋在外是妨害他的問政權，也是妨害公務，所以反告外交部長吳釗燮妨害公務。

律師魏平政表示，立院黨團本來就有透過國會聯絡人通知拜會吳釗燮，從來沒表示不可以，結果立委到場是看到500為警察，還把鐵門拉上，立法委員本來就可以監督政府施政，已經妨害他問政權，多次以強暴脅迫方式妨害立法委員行使職權，將提告妨害公務。

魏平政並指出，對於外交部告發曾銘宗等人妨害公務，立法委員本來就可以問政，且影片大家都看得到，曾銘宗等人都被關在門外，根本進不去大門，他根本沒妨害到外交部官員行使職務，吳釗燮明知沒妨害外交部行使公務，明顯是誣告。

曾銘宗也提到，「卡神」楊蕙如據傳已經在7日出境，國民黨團將正式行文外交部入出境管理局，釐清楊蕙如是否已經逃到國外，呼籲檢調加快偵辦腳步，要求蔡英文總統跟民進黨主席卓榮泰立刻道歉，吳釗燮跟駐日代表謝長廷下台。

藍委許毓仁則強烈質疑，楊蕙如其實就是逃去日本，在某個安全地方避風頭，謝長廷是不是給予庇護？讓他避風頭？要求謝長廷應該要說明清楚，不回來也請他在臉書上說清楚。

許毓仁也批評民進黨國防外交委員會的召委，在發生這麼多事情還要保護謝長廷，一直不把謝長廷照回來說明，因此他要發起網路群眾募資，一人50塊錢，幫謝長廷買機票回台灣把事情說明清楚。

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(中時 )