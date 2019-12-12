女星何如芸在演藝工作巔峰之際，嫁給了花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，雖1年後爆出老公出軌，然她選擇原諒，接著兩名孩子陸續出生，何如芸完全放下了明星身分，甘心為家庭淡出演藝圈，沒想到昨竟爆出她跟老公已分居，甚至已經提離婚，16年豪門婚急轉直下，讓外界相當驚訝。
被周刊爆出分居消息後，何如芸認了婚變，且證實在4月份已經提離婚，表示在婚姻中「一直有盼望，但一直失望」忍了10年，她明年1月本想陪最愛的兒子們出國讀書長住，本想著夫妻分居兩地的生活也過了10年，於是提離婚，沒想到提了之後，孩子被提早送出國，而她直到最後才從兒子口中得知出國日期，等同被迫骨肉分離，讓她當場崩潰，也對婚姻死心。
而女星何如芸、陳子玄接連離婚，讓資深媒體人兼名嘴狄志偉心有戚戚焉，嘆「台灣離婚率，居世界之冠絕非浪得虛名」，也希望何如芸能抓穩了心神，不 要過度隱忍強求，「不合就散、不愛就認賠殺出」，希望她能對自己好一點，而放過了別人，也是放了自己，上帝關了一扇窗就會再開另一扇，「不管是誰...下一個會更好」。
(中時電子報)
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