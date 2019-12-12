一名住在台中的陳姓男子日前晚上因汽車電瓶耗盡，卡在後龍鎮中華路、中龍街口，向後龍分駐所求助，後龍分駐所佐警獲報趕往，發現陳某因急著要發動汽車，頻頻扭轉汽車鑰匙，竟將鑰扭斷卡在汽車鑰匙孔內，由於附近修車廠都已打烊，員警只好自行動手協助，先將斷裂鑰匙拔出，再以警車接電，最後順利將陳某汽車發動，讓周邊圍觀民眾不禁大聲歡呼。

竹南分局後龍分駐所巡佐陳世文、警員劉芳呈，是在日前晚上20時30分許，接獲陳姓民眾報案，指稱汽車卡在後龍鎮中華路與中龍街口，動彈不得，請求警方協助，員警到場發現陳姓駕駛因汽車電瓶電力耗竭無法發動，陳某並因著急發動汽車，頻頻轉動車鑰匙，卻導致車鑰匙斷裂卡在鎖孔中。

由於當時天色已晚，附近修車廠都已打烊，員警只好親自下場協助，費了一番功夫才將斷裂鑰匙拔出，並以巡邏車接電發電，最後終於讓汽車順利發動時，讓周邊圍觀老幼民眾對員警大喊「謝謝警察伯伯，警察伯伯太厲害了」。

(中時 )