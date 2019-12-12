台北市長柯文哲日前接受訪問，拋出「沒意外」的話會選2024總統。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜接受媒體採訪，被問到柯要選2024時，宋楚瑜臉色大變連問兩次，「2024？他要選總統嗎？ 2024？喔..2024」，接著宋嚴肅的表示，「先把2020年的事情做好」，「與其追求4年後天空的彩霞，不如現在扎根基礎」。

柯文哲11日接受電視台訪問，被問到是否選2024總統，柯首度鬆口坦言「沒意外會選」，並說卸任後才能專心選，但仍要考量身體狀況，身體要夠好，就乖乖準備。

宋楚瑜在同日出席觀光產業座談會後，面對記者詢問柯要參選2024議題時，宋先是臉色大變連問兩次，「2024？他要選總統嗎？2024？喔..2024」，接著宋神色一沉，正色回應，「先把2020年的事情做好，台灣能不能渡過2020年的這個挑戰，才是當下大家最關心的議題」。宋強調，政治領導人最重要的，要把眼前最重大問題，做到讓全國人民安心，讓民眾好好思考台灣怎樣度過藍綠對決。

宋楚瑜再表示，他不需要跟別人談論他們未來的計畫，2024、2028、2030或是其他未來，都不是這次大選的主題，這次2020的大選主題，是選一個有執行力、有心，而且已經做好準備的宋楚瑜，幫大家好好做事。

(中時電子報)