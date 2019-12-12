新北市發生一起離譜的性侵案件，一名羅姓男子在與好友娜娜(化名)慶生結束後，到KTV續攤，過程中娜娜不小心喝得太醉，羅男假意帶娜娜回家休息，不料竟直接將人帶至旅館性侵得逞。儘管完事後羅男還傳了訊息企圖掩蓋犯行，然而事發當時，娜娜正逢生理期，一番激戰後，羅男不慎將血跡沾至床單，才使全案曝光。

據判決書指出，娜娜與友人們唱歌慶生的過程中不慎醉倒，羅男見此色心大起，主動提議要帶娜娜回家，其他友人不疑有他，就讓羅男將人帶走。羅男不但沒帶著娜娜回家，反而直奔旅館，過程中根本不顧娜娜還在生理期間，一招「碧血洗銀槍」性侵得逞。

事後，羅男還傳訊息給娜娜，表示「我送你去旅館我就走了」、「起來記得打給我」試圖偽造不在場證明。然而羅男卻忽略了激戰後的床單殘留的「痕跡」。待娜娜清醒後，發現了床單上的血跡，方才回想起自己遭到侵犯的事實。怒將羅男告上法院。

雖然羅男到案後否認犯行，表示雙方皆是自願的情況下發生關係。但旅館的監視器畫面證明當時娜娜已經醉到完全無法自己行走，再加上娜娜在事發後立刻報案，且有驗傷報告等，最後依照乘機性交罪判羅男3年10個月。

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(中時電子報)