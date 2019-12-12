「ㄐㄧㄐㄧㄐㄧ」牙科診間內鑽牙聲響個不停，看牙連大人都害怕，更遑論小孩。4歲的小凱，平常愛吃糖，從小又有夜奶習慣，導致小小年紀就一口爛牙，但小凱每次看牙聽到鑽牙聲就哭鬧不休、躁動不安，全程需由爸媽硬是抓著、壓著才能勉強看完，成了心中最大的夢魘。

專長兒童牙科的國泰綜合醫院一般牙科醫師謝宗慈表示，不少小孩害怕看牙，只要一坐上診療椅，就馬上扭動、哭鬧，無法配合治療，進而加重治療的困難與危險性；因為小孩嘴小，要以高速轉動器械治療已有一定的困難度，若小孩又因為緊張亂動，尖銳器械很容易刮傷口腔，甚至割傷舌頭，所以若小孩需進行全口或根管治療等較複雜療程時，建議父母不妨考慮讓孩子接受兒童牙科舒眠麻醉接受治療，以降低小孩看牙時的恐懼及治療過程的危險性。

舒眠麻醉治療是先誘導小孩喝下含有麻醉成分的果汁，待藥物作用15-20分鐘，小孩會出現嗜睡、反應遲緩狀態，此時再注射持續性的靜脈麻醉藥物，並於舒眠麻醉全程使用進階生理與呼吸監測儀器，以準確觀察小孩的生理狀況是否穩定。

雖然舒眠聽起來輕鬆，但只要是鎮靜、麻醉就有其風險。國泰綜合醫院麻醉科醫師馮育斌指出，治療過程中，麻醉醫師與兒童牙科醫師間隨時討論治療進度，並依治療刺激強度做麻醉藥物劑量調整。待療程結束，小孩約半小時內就會清醒，且護理師會持續監測小孩的生理狀況，直到恢復情況達到標準才可返家，以避免突發狀況及降低鎮靜麻醉風險。

然而，牙科舒眠麻醉治療除適用於害怕看牙的小孩，也包括身心障礙者及有看牙科恐懼的成人，尤其像需植牙及牙周病病人手術治療時，會切開牙齦及牙骨，療程至少需要1小時以上，對有看牙恐懼病人光是想到這種手術畫面，就會退避三舍，常常一拖就是好幾年都不敢處理，以致牙齒健康惡化。

現在這些病人都不用再擔心，透過牙科舒眠麻醉，病人即可在睡眠中完成治療，大幅減輕病人及家屬的壓力，也能提高牙科治療成功率。

延伸閱讀：

(中時電子報)