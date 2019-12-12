美國聯準會（Fed）在臺北時間12日淩晨公佈最新的利率政策，決定維持利率區間為1.50％-1.75％不變，符合市場預期。Fed表示，在通膨持續低迷的情況下，明年不太可能採取任何行動。有分析指出，在此前連續降息三次之後，Fed的說法形同為降息按下了「暫停鍵」。

受到Fed宣佈降息之後，美股出現小漲，最終道瓊指數收在27911.30，小漲29.58點，漲幅0.11％；那斯達克指數收在8654.05，上漲37.87點，漲幅0.44％；S＆P500指數收在3141.63，上漲9,11點，漲幅0.29％。

陸股方面，截至12日上午10點20分，上證指數來到2917.08點，較前一天下跌7.34點。

另外，針對Fed暫停降息動作後，中國人民銀行（大陸央行）後續如何因應？分析師指出，從人行最近一次的MLF（中期借貸便利）超額續作來看，人行操作思路或已發生切換，這意味著短期內降准空間受限，降息週期啟動，人行或將更多依賴利率工具和鎖長放短操作。

(旺報 )