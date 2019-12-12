還記得LINE在2013年曾經推出過「LINE OFFLINE」的上班族動畫嗎？描寫上班族苦悶心聲的LINE OFFLINE在日本引發廣大共鳴，社會人士看了都心有戚戚焉。如果你也喜愛LINE卡通角色為主角的動畫，恭喜你，接下來你有機會迎來全新的LINE動畫！

網絡娛樂服務 Netflix 今（12）日宣布，將與 LINE FRIENDS 攜手打造旗下最受歡迎的 BROWN & FRIENDS 原創動畫影集。這部 Netflix 原創動畫作品將以無對白喜劇情節為主，描述住在相同城鎮裡的兔兔、熊大、熊美、饅頭人、莎莉、詹姆士所發生的一連串故事，動畫將以 CG 繪圖方式呈現。Netflix 也希望不分年齡，大家都能一同欣賞所有 LINE FRIENDS 原創角色可愛的身影。

Netflix 與 LINE FRIENDS 原創動畫官方預告

Netflix 原創動畫總監 Aram Yacoubian 表示，「大家對可愛的 BROWN & FRIENDS 系列角色並不陌生，但這次我們很期待這些角色們能從通訊軟體的貼圖，跨足到全球各地 Netflix 會員眼前，為大家創造不一樣的樂趣！」。

LINE FRIENDS 副總裁 KD KIM 也表示，「基於源源不絕的創作能力， LINE FRIENDS 透過其受歡迎的 IP 推出多樣化的內容，包括深受千禧世代和Z世代喜愛的影片、動畫和遊戲。本次與 Netflix 的合作，也更加提升 LINE FRIENDS 在全球內容產業的競爭力，鞏固其在娛樂產業的地位，且實踐身為全球創意工作室和高品質內容製作商的責任。」

Netflix 原創動畫團隊透過與不同國家、地區創作者的合作，致力發展出更多不同類型、風格、和動畫技巧的原創動畫內容，例如，在韓國與當地創作團隊合作，打造給親子闔家共賞的《逗逗蟲：荒島生存記》與《悠猴衝鋒救援》。Netflix 近期也推出一系列原創家庭動畫長片，如：由西班牙創作者 Sergio Pablos 製作的《克勞斯：聖誕節的秘密》，或來自日本的兒童動畫劇集《恐龍女孩》，以及法國創作者 Jérémy Clapin 所製作的《隻手探險》。

美國洛杉機的 Kickstart Entertainment 公司為此 LINE FRIENDS 原創動畫內容共同製作者，有關 LINE FRIENDS 更多影集資訊將於日後陸續公布。

(中時電子報)