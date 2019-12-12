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It never gets old. pic.twitter.com/jk4BjeOOU8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 12, 2019

恐怕連「小皇帝」詹姆斯自己也沒想到，客場5連戰的第1戰就打這麼辛苦！靠著詹皇拿下25分、11籃板及10助攻的本季第6次大三元演出，湖人最後以96比87辛苦擊敗地主魔術，除搶下5連勝，更以22勝3敗續居西區龍頭地位。

從奧蘭多展開這次東區客場5連戰的湖人，一開賽就在詹姆斯領軍下，轉眼擴大領先優勢，除了首節只讓地主魔術得到9分，更在次節一度領先到24分，沒想到魔術展開反撲，逐漸縮小雙方差距，打完上半場，魔術仍以38比51落後。

來到第3節，魔術更把落後縮小到個位數，也讓比賽重新陷入緊張局面，甚至打到10分48秒，魔術還把比數追成71比71平手，不過湖人馬上靠著詹姆斯帶領打出10比0回應，詹皇也完成大三元，只是場上緊張局面並未因此結束。

打到最後7分06秒，霍華的上籃遭到魔術犯規，引發雙方球員在場中推擠衝突，裁判隨後把湖人杜德利、魔術艾旺度驅逐出場，隨後場上局面繼續遭到詹姆斯、安東尼戴維斯兩人控制，魔術再也沒有辦法追上，只能眼見主場輸球到來。

湖人除了詹姆斯大三元，安東尼戴維斯也拿16分、12籃板與6助攻，但他全場投20中6，手感確實不太理想，波普15分；魔術以艾薩克19分最高，佛尼爾18分，阿隆戈登14分、14籃板，魔術目前11勝13敗，排在東區第8。

(中時 )