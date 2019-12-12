選戰倒數1個月，民進黨正國會大老、前行政院長游錫堃今凌晨4時陪著「子弟兵」立委蔡適應前往基隆崁仔頂魚市掃街，對於柯文哲昨晚拋出基隆併入台北市構想，藍綠立委參選人宋瑋莉、蔡適應謹慎回應，認為未來要如何併，要由基隆市民來決定。

基隆人引頸期盼的捷運民生、汐止線遲遲卡關，昔被台北市長柯文哲酸為「盲腸線」，昨天柯卻在基隆「青年國際化暨城市發展論壇」稱，基隆若要最大發展就是併入北市，國土規劃可以發揮最大效果，也引來柯拚「改制」是否為2022「避險」再選市長做盤算。

對此，游錫堃指出，每個人都有自己的意見，但基隆的前途應該由基隆市民決定。蔡適應表示，台北縣當時提議升格時，他就在基市議會呼籲基市府表態反對，因為大台北都會區就會變成2個直轄市和一個省轄市，對國土區域發展會有影響。

蔡說，遺憾當時國民黨中央、地方對這件事視若無睹，才會造成現在情形，不過這幾年來在市長林右昌上任後，將基隆改變很多，從可能被邊緣化到自立自強找出新的道路，讓許多人基隆重拾光榮，至於未來是否合併，或是如何方式則由市民決定。

宋瑋莉一早在暖暖拜票，宋瑋莉表示，合併與否要尊重基隆市廣大的市民的意願，她認為用公投的方式讓市民來表達，應當是不錯的選項，無論公投結果是贊成還是反對，也呼籲政府應當尊重民意，不能像去年「愛家公投」那般漠視765萬的民意才好。

(中時 )