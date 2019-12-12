為營造友善研究環境，鼓勵大專院校引導博士人才多元發展，科技部提出108年度「博士卓越提升試辦方案」，擇優補助每一申請機構每年最高300萬元，並自核定日起最多補助4年。

成功大學表示，由大學校方規畫全方位培育課程，協助博士生精進各項技能，對優秀博士生提供為期4年，每月至少4萬元的獎學金。補助期間自今年9月入學之博士班一年級新生（不含在職進修學生）1年級起至博士班4年級止。將以獲得科技部研究計畫經費為主要考量基準，按比例核配各申請學校獎勵名額

成功大學提到，為協助大學建立完善提升機制，這項試辦方案將由政府與學校攜手合作，科技部亦將擇優給予部份補助，每年每校最高補助300萬元，與大學攜手合作協力培育優秀博士生專業研究素養、團隊統合能力、創新研發、國際視野及跨領域整合等技能，成為學術研究、產業研發或創新創業之卓越人才，完善優秀科研人才匯集台灣的布局。

科技部部長陳良基提到，期望透過科技部此次推出的優秀博士生獎學金試辦方案，展現對年輕科研人才的重視，藉以激勵各界共同投入培育深耕具有潛力優秀博士人才的熱情，讓更多優秀博士生起步之初踏穩腳步，紮根台灣未來科研人力。由校方提供博士生各項培育技能及提升專業素養的系列課程或交流活動，給予博士人才全方位自我提升的支持規劃。

為鼓勵各大學學生修讀博士學位，科技部部長陳良基將於12月13日(星期五) 14：30至16：30於成功大學成功校區格致堂舉辦首場巡迴座談會，由部長陳良基主講「博士這條路：科技大爆炸時代，台灣的機會與挑戰」相關主題。座談會開場會請學生登入app回答問題，藉由互動式問答看到參與學生的想法，由此展開部長精彩的演講。本次活動報名人數已經超過210人，可以預知同學們期望從部長的視野看到學術的未來，活動盛況可期。

(旺報 )