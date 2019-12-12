年底向是傳統購屋旺季，為了刺激買氣，台中建商包括總太地產（3056）、永福地產、永豐泰地產、久樘開發等，爭相搶搭聖誕節慶熱潮、舉辦一系列親子活動，同時祭出限量購屋優惠案吸客，期望帶動人氣衝買氣，搶在年底購屋旺季賣出好成績！

其中，總太地產迎接聖誕佳節，本月21、22日「總太共好聖誕市集」，規劃兩天的音樂會市集活動，周六更與「總太明日」社區擴大舉辦大型聯合市集；而為期兩天的「聖誕音樂會」則邀請爵士音樂節固定班底「Midwest Jazz Orchestra（MJO）」、古典樂青年新秀「奏出福爾摩沙四重奏」以及屢獲全國比賽佳績的「台中市太平國小弦樂隊」擔綱表演，聖誕氛圍濃厚！

總太地產表示，活動期間，凡總太住戶至現場服務台告知社區名稱及姓名即送聖誕小禮；現場民眾參加打卡玩遊戲活動即送「現金抵用券」，消費滿額還可獲得「滿額現金券」，更有機會抽中北歐設計家具、iPhone11等多項萬元好禮！

此外，永福地產「洲際W」12月砸重金舉辦「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」，只要當日訂屋就抽、簽就送現場大試手氣！最大獎是購屋禮金20萬、18萬、15萬，還有新光三越禮券10萬、GogoroS1電動機車、iPhone11等獎項。活動自即日起至12月31日，限時專案、抽完為止。

久樘開發旗下「快樂天鵝」、「向陽」等新案目前均已熱銷八成，榮登區域銷售冠軍！久樘開發為感謝消費者支持，不只接待中心妝點聖誕氛圍，更加碼推出聖誕好禮大方送，即日起至上述接待中心參觀、打卡按讚即可獲得精美小禮。

(工商 )