立法院教育及文化委員會今天辦理「中介教育辦理情形」公聽會，教育部表示，108學年補助全國22縣市共1.7億元辦理中輟生預防追蹤與復學工作，但學校卻指，中介教育個案結案後回到原生家庭，若家庭狀況未跟著改善，他們將繼續沈淪。

《少年事件處理法》修正案6月19日公布施行，依第42條第1項規定，未來中介教育學校安曝險少年，穩定其就學及發展。立法院教育及文化委員會今天因此召集學者專家及相關機構召開公聽會，討論如何落實相關規定。

教育部國教署長彭富源表示近年來全國尚輟人數與尚輟率有明顯改善，從93學年的4156人（尚輟率0.145％），逐年下降至107學年510人（尚輟率0.029％）。教育部將強化中輟學生通報及追蹤協尋，進一步落實追蹤輔導及推動多元中介教育。

對於中輟生復學後不適應一般學校教育課程，教育部提供多元教育輔導措施，避免學生再度輟學。目前對於中輟生的多元教育輔導措施，包括慈暉班、資源、式中途班合作式中途班及其他具相當功能的教育輔導措施等。

新竹縣寶山國中莒光分部主任廖庭農表示，他們有中途式資源班，招收2、30位學生，這些孩子需要有人長期陪伴，但學校輔導人力卻相當欠缺。此外，學生結案後回到原生家庭，但原生家庭狀況仍未改善，約有3、4成學生因此繼續沈淪。

米可之家主任林淑卿說，他們辦理的是合作式中途班，以民間力量來進行中介教育，更有彈性。以前這類中輟學園甚至可以將學生及家長拉進來，進行家庭治療，讓讓中介教育更具成效。不過因為中介教育資源主要集中在公辦機構，因為經費分配不均，導致民間的中輟學園從以前20多家到現在只剩15家。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，關於中輟生的狀況，各縣市沒有在地團隊可以追蹤輔導，因此過去20多年來，幾乎都是由替代役來執行，這很不正常，應該改進。

(中時 )