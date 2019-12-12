截取自小英發言人臉書

對韓陣營猛批蔡英文總統公私不分大搞選舉。蔡英文今天強調，總統工作是24小時，「我想講這些話的人，很可能就把總統當作是朝九晚五的工作」。距離選舉剩最後30天，最後階段她會把過去政績，和對未來的想法及計畫進一步說明，讓選民對執政者更強化信心，也對未來更有信心。

蔡英文總統今天出席小英總統直播節目「一起吃早餐」，帶來平日最常吃的台式飯糰早餐，她說，最喜歡吃的還是傳統有加油條和肉鬆的口味，再配上一杯美式咖啡。

對於選戰剩最後30天，她強調，還是會按既定節奏打選戰，「我們穩紮穩打，但也不能放鬆」，在最後階段會積極把所有力量集中起來，也呼籲所有支持者都能撥出時間出來投票。

蔡英文表示，最後30天確實對她來說壓力很大，因為畢竟還是現任的總統，很多國家的事情，只有總統能夠做最後的決策，她強調總統不是朝九晚五的事情，工作是24小時，隨時都會有情況要去了解，必須在需要做決策的時候做決策或者下指令，每天要做的事情除了一般看到的公文之外，還有很多來自四面八方的資訊，還要掌握整體的國家情勢，包括國內外的情勢。

即使在忙選舉的時候，與友邦也持續的進行交流，她說，她到現在每天還是有很多外賓和其他人士要接見，這都是總統的重要的職責，像是明天重要的事情就是要迎接諾魯總統，今天就有一些準備工作要做。

對韓陣營砲轟蔡英文公私不分，她說，台灣社會應該可以理解一個總統所肩負的國家責任， 歷屆總統競選連任的時候也是一樣的情況，亦即處理重要國政的同時，也要兼顧一下他的競選連任，確實在工作量增加非常多，但這並不是公私不明，本來總統的工作性質就是24小時必須擔任的角色。

網友詢問在最後階段泛綠政黨如何團結整合？如何分進合擊產生動能來感動選民？如何化解中華民國派、中華民國台灣派、台灣派三者之間的矛盾？

蔡英文在回答前笑稱「你確定這議題不是媒體朋友在線上問的問題？」她說，這確實是一個最重要的時刻，我們也不希望浪費在政治口水和攻防之中，希望候選人在這個階段可以把他對未來的想法能夠好好說清楚。

蔡英文表示，對於執政者來講，也必須說清楚說明在過去這段時間，替台灣做了哪些事情，這段時間以來，我們都很用力把這幾年來所做的事情，跟台灣社會做說明，但是也到了要總結的時候。

她說，我們也對未來提出了一些方案跟想法，在這未來30天，會把這種對未來的想法和計畫進一步的說明，透過過去的政績跟未來的想法，讓全體選民對現在的執政者能夠更強化他們的信心，也對未來更有信心，這就是我們團結的基礎，希望台灣是團結在未來希望和對目標共同的達成。

＃2020大選 ＃蔡英文

(中時 )