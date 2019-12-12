里歐納德賽前從羅瑞手上拿到上季總冠軍戒指。(美聯社)

本季首次重返多倫多面對前東家暴龍的快艇明星前鋒「可愛」里歐納德，12日全場投14中8，含三分球4投2，貢獻全隊最高23分，外加6助攻、5籃板，幫助快艇112比92血洗暴龍，也讓他在賽前領取上季總冠軍戒指的畫面，感覺格外諷刺。

里歐納德賽前從羅瑞手中領取上季總冠軍戒，畢竟這是他本季首次重返多倫多，一開賽他也擺脫前次雙方對決時的低迷，上半場投8中5、貢獻11分，搭配路威廉斯、貝弗利、哈克利斯等隊友火力，打完上半場，快艇64比46領先。

反觀快艇「雙星」另一人保羅喬治上半場卻陷低潮，投3中1、僅拿4分，來到下半場，暴龍逐漸找回手感，尤其是鮑威爾、席亞卡、阿奴諾比等主力，幫助暴龍從最多20分落後，追到只差5分，可惜里歐納德此時再次挺身而出了。

里歐納德接連投進三分外線，搭配穩定罰球與中距離，打滿第3節的他，幫助快艇打完前3節，重新取得88比71大幅領先，末節更把雙方差距擴大到20分以上，也讓比賽很快進入垃圾時間，里歐納德完全把前東家狠狠修理了一頓。

快艇全隊7人得分上雙，除了里歐納德，得分次高的是路威廉斯18分，哈克利斯14分，保羅喬治13分，派特生與貝弗利各拿11分，不過貝弗利摔傷出現腦震盪跡象，恐怕必須缺陣一段時間；暴龍則以席亞卡24分最高，鮑威爾22分。

(中時 )