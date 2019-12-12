台南市安南區警方日前深夜巡邏，盤查一處工地旁的2名可疑男子，林姓男子主動出示身分，卻稱身旁的高大男子得了「無法說話的病」，警方一聽就覺得很瞎，帶回派出所過濾，果然高大男子是逾期居留的越南工人，不但會說國語，還寫了一手好看的中文字，根據入出境移民法將他送往善化專勤隊。

安南區警方日前深夜盤查九份子重劃區路邊兩名男子，其中林男大方出示身分，卻不斷為旁邊高大男子「掩護」，向警方謊稱高大男子是自己遠房親戚，他不但有病，還不會說話、也不會寫字，更聽不懂語言。

「什麼叫無法說話的病」警方一聽林男的說詞，就感覺不對勁，看到這名高大男子皮膚黝黑，五官深邃，根本不像台灣人，高大男子眼神飄忽慌張，卻不發一語，，林男對警方的問題更答非所問，最後還打電話向友人求救。

警方不理林男說詞，將高大男子帶回派出所過濾身分，帶往移民署專勤隊依照指紋辨識，查出高大男叫VO CHI BINH（中文意思為戰士）去年4月以探親為名來台，只能停留1個月，卻一直違法打工至今已逾期1年半。

「戰士」眼見瞞不住，主動開口說話，警方才發現他國、台、英語都很溜，還寫了一手漂亮的中文字，自稱喜歡臺灣生活，不肯回越南。警方訊後將該名逾期居留越南籍男性訊後偵移送專勤隊續辦。

(中時 )