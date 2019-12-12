台積電股價屢創新高，究竟是哪些資金重壓？金管會主委顧立雄12日在立法院表示，主要還是外資重壓，已占台積電股份的78％，若一些基本面佳的個股也想吸引外資的目光，顧立雄建議二方式，一是多辦業績發表會，第二是財報、年報，甚至重大訊息公布時，最好都是中英文併列。

立委羅明才在財委會質詢時表示，台股在1萬1千點時就有人說要居高思危，但現在已漲破1萬1,800點，現在甚至有人預估會到1萬3千點，是金管會主委顧立雄在顧大盤，還是政府或外資，亦或什麼資金在顧大盤、撐台股？

顧立雄回應「我沒有任何顧大盤的動作，我也沒有那個能力」，他直指目前就是資金寬鬆，全球投資資金流到各個市場，而台股基本面佳、殖利率高，比其他股市、債券獲利率來看，相關來說還可以，因此吸引資金進駐。

對於羅明才表示，是不是政府四大基金、公股行庫等只挺台積電等權值股，讓台積電股價能破300元，創30年來新高？而台股一些EPS都不錯的個股，股價卻比每股淨值低，且不乏雞蛋水餃股，也讓很多散戶、一般企業感受不到台股上萬點。

顧立雄表示，台積電應該是外資在重壓，據其了解外資已占台積電的78％，而外資重壓權值股，是因為對這些個股研究比較明確，若其他個股要讓外資青睞，就要讓外資了解你公司的內行，一是多辦業績發表會、多說明，二是財報、年報及重訊都能用中英文併列，若能作到這些工作，且基本面也不錯，就算不是權值股，也可獲資金青睞。

(工商 )