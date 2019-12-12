台水公司於上石公園召開「台中市西屯區河南路二段至西屯路二段等汰換管線工程」說明會。（台水公司第四區處提供／陳世宗台中傳真）

台中市西屯區河南路暨西屯路一帶及其巷道的自來水管線已達使用年限，在比鄰台中市政府、秋紅谷景觀生態公園及各大百貨公司等精華地區，卻常因漏水搶修造成用路人與商家不便；台水公司第四區處為此於109年將斥資7350萬元，辦理長度約7公里自來水管線汰舊換新工程，預計將原有的塑膠管材全部更換為具延展性佳、耐震、耐用、防漏之延性鑄鐵管，本案完工後將嘉惠數千戶用戶。

立法委員張廖萬堅於12日邀集台中市議員林祈烽、上石、上安、上德、逢甲里里長及台水公司第四區處處長蕭淑貞、台中市府局處等相關單位，於上石公園召開「台中市西屯區河南路二段至西屯路二段等汰換管線工程」說明會；會中台水公司第四區處處長蕭淑貞將施工範圍和內容向民眾說明，並鼓勵尚未申裝自來水住戶併同申裝可節省路面修復費，並允諾於109年完成汰換工程。

蕭淑貞表示，為提升汰換老舊自來水管線之效益，目前皆採整體區域性進行規劃，自外圍主要道路開始進行抽換，再逐步往內圍之社區巷道完成所有管線換新，務必確保所有用戶外線都接至新的延性鑄鐵配水管，除避免管線漏水，浪費水資源，同時讓民眾能享有量足質優穩定的供水品質。

蕭淑貞強調，本工程將於109年初交由台中市政府統一挖補施作，在管線汰舊換新後，同步進行路面刨鋪作業，以呼應市府路面燙平的理念，提供民眾用路之權益與安全，共同攜手創造不缺水優質生活。

(中時 )