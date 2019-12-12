遠傳電信推出iPhone 11全系列指定資費降價1212元，手機價88元起，到12日為止。(圖/摘自Apple官網)

繼1111購物節後，雙12登場，台灣五大電信公司再度推出促銷優惠，除了換機、月租加碼暖心價，還有許多聖誕獻禮及吃喝玩樂大禮包，針對iPhone更推出限時下殺，最高可省8000元。

因應1212購物節，3C資訊網站《MRMAD瘋先生》針對中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信和台灣之星五大電信，整理出特價活動和聖誕優惠懶人包，想趁機換新機或搶好康的人，可以把握下列最新活動。

●中華電信

中華網路門市與全台各大中華服務據點推出「12.12加碼：中華客戶獨享」優惠，即日起至12月15日為止，只要是中華行動客戶，購單機可折2000元，購買iPhone XS、iPhone XS Max，搭配指定銀行信用卡最高可享6期0利率優惠，一門號限購一台，數量有限售完為止。

此外，購買iPhone XS、iPhone XS Max搭配大4G購機方案(24/30/36個月)，月繳999/1199元，購機折2000元；月繳1399元以上，購機折4000元，活動從即日起至109年1月1日為止。

●遠傳電信

只要到全台遠傳直營、加盟門市或網路門市購買指定iPhone，最高可降8000元；另外，iPhone 11全系列指定資費降1212元，手機價88元起，到12日為止。

即日起至12月31日止，申辦月租加贈吃喝玩樂萬元大禮包，只要在遠傳網路門市直接申辦199、399、499三種月租方案， 即可獲得5000元friDay購物折價券、3000元雄師旅遊金和1000元遠傳網路門市購物金。

●台灣大哥大

針對iPhone 7、iPhone 8最高折扣3000元，月付1399元、綁約30個月，即可以0元擁有iPhone，此方案除了上網吃到飽，還享有網外1300分鐘免費通話，另外也針對攜碼/老客戶/VIP推出免預繳優惠 。

●台灣之星

12月12日中午12:30-14:30及19:30-21:30兩個時段，將推出12種神秘商品組合，只要搭配最低399月租，即可將價值16900元產品直接帶回家，另還能夠再享3年不限速4G吃到飽，網內戶打免費、贈40分鐘往外通話優惠。

同時 88 元優惠門號12 日當晚9點限量開搶，可享每月21Mbps的 10GB上網傳輸量，若當月傳輸量沒用完還可無限期遞延。

●亞太電信

限亞太網路門市申辦122元方案，前2個月月租優惠12元，每月另贈送10GB網路流量，超量則可再享5Mbps上網吃到飽，網內通話免費、網外/市話再送70分鐘，限新申辦與攜碼用戶申辦，活動至12日為止。

(中時電子報)