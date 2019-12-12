嘉澤(3533)轉投資嘉基科技(6715)今天以70.8元上市掛牌，應用於資料中心的光通訊ODM產品及應用於影音傳輸的消費性Thounderbolt產品，將於明年第1季底到第2季開始出貨，嘉基預估，明年光通訊產品佔營收比重將達10%，成為推升嘉基明年業績成長重要動能，隨著NB新客戶及光通訊產品出貨放量，嘉基總經理羅偉仁表示，明年營收成長幅度將高於今年，未來兩年業績成長可期，今天上市首日股價強勢大漲，漲幅一度逾35%。

嘉基專攻高頻光電傳輸相關技術研發、設計、製造與銷售，無論是高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)的光路設計、模擬及生產皆能按客戶需求提供完整解決方案，公司亦是Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，於101年通過Intel與Apple TBT技術之測試認證，也是全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

嘉基科技主要產品為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，營收貢獻主要來自於高速電傳輸線產品(Thunderbolt)，由於嘉基科技自模組板設計、材料、效能及後續產品認證，皆能提供客製化一站式解決方案，全球前三大筆電品牌廠都是其客戶。

嘉基董事長朱德祥表示，嘉基科技經過多年的努力，終於正式上市，面對多元的市場需求及產業環境快速變動，嘉基將秉持積極創新求精的態度，在高速光、電傳輸領域不斷投入相關新產品開發，提供客戶最佳高速傳輸解決方案，除搶得市場先機外，更能持續強化嘉基的競爭優勢。

在終端品牌商訂單放量下，嘉基科技近幾年營收及獲利表現不俗，105到107年營收年複合成長率高達146%，儘管受到NB新客戶Docking Station擴充基座傳輸線訂單停滯約7到8個月，以及新產品毛利不佳與所得稅等因素影響，致使嘉基今年前3季稅後盈餘為1.17億元，年減228.22%，每股盈餘為2.31元，不過隨著NB新客戶拉貨啟動，嘉基前11月合併營收為20.51億元，較去年同期成長9.15%。

在光通訊產品方面，嘉基科技目前積極與美系知名大廠開發應用於Data Center之光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ODM業務，新產品近期可望獲得認證，並於明年第1季底到第2季開始出貨，隨著8K電視推出，公司亦著手開發下一代Thunderbolt 80G產品以支援其頻寬需求，嘉基預估，明年光通訊產品佔營收比重將達10%，成為推升嘉基明年業績成長重要動能。

嘉基表示，隨著在Intel釋出Thunderbolt 3協定規格予USB-IF協會，可望加速TBT技術普及與市場推廣，相關搭載Thunderbolt之筆電及周邊裝置應用勢必隨之增加，並帶動高速傳輸線之需求，加上未來消費性筆電市場景氣樂觀且正向成長，可望挹注嘉基科技明年營運動能。

(時報資訊)