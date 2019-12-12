媒體人彭文正緊咬蔡英文論文，9日向台北地院民事庭提出，確認蔡英文論文不存在之訴，台北地院10日正式分案。對於彭文正提告的動作，網紅律師林智群諷刺表示：喜歡隔壁鄰居的太太，就去提告要求確認他們夫妻婚姻不存在（干你屁事？）。

彭文正認為，蔡英文根本沒有論文，因此提告蔡英文確認1984年的論文並不存在。彭甚至還在10月19日於英國舉行國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽。

關於「確認論文不存在」，律師林智群在臉書發文提出2點看法。

第一，法院能夠確認的，是法律關係，例如「親子關係不存在」；而「事實」問題，如「確認世界上有沒有鬼？」、「確認甘迺迪是被誰暗殺的？」、「確認宇宙以外是什麼物質？」，法官能夠回答嗎？

第二，提訴訟有一個要件是「利害關係」，就是你跟這件事情必須有關係。比如：我喜歡隔壁鄰居的太太，就去提告要求確認他們夫妻婚姻不存在，這樣也會造成別人的困擾（干你屁事？）。

林智群最後表示，雖然很多案子都很荒謬，但法官為了避免民眾不滿，還是要做一個樣子，至少開一個庭讓大家辯論一下。可是彭教授提的這個案子，其實是可以直接駁回的，因為沒有訴之利益（蔡英文有沒有論文跟他有什麼關係？），而且事實問題無法用確認之訴確認。

(中時電子報)