工業電腦大廠研華（2395）繼舉辦工業物聯網全球夥伴會議後，今（12）日接力進行嵌入式物聯網全球夥伴會議，以「引領嵌入式創新 走向智聯網未來」為主軸，與全球夥伴客戶分享各式物聯網相關的智聯網（AIoT）解決方案及與夥伴共創方案。

研華嵌入式物聯網平台事業總經理張家豪認為，嵌入式硬體系統平台為發展工業物聯網第二、三階段的基石，解決方案未來必將融合人工智慧及物聯網、朝4大方向進化。隨著WISE-PaaS Marketplace 2.0明年正式上線後，將使研華邁向智聯網未來長路豁然開朗。

此次會議共有來自50個國家、逾450位客戶夥伴共襄盛舉，並邀請英特爾物聯網生態系統事業部總經理Steen Graham、訊連董事長黃肇雄、賽門鐵克物聯網事業部總經理Kunal Agarwal等策略夥伴，從人工智慧（AI）、邊緣運算、無線網路、資訊安全等觀點分享洞見。

研華自2010年起致力推動工業物聯網發展的3階段成長引擎，包括第一階段嵌入式系統平台、第二階段軟硬整合物聯網雲平台WISE-PaaS、工業用App（I.App），以及第三階段與產業專注夥伴的共創應用方案。

張家豪認為，將人工智慧結合物聯網的智聯網將成為未來產業成長動能，嵌入式硬體系統平台解決方案必須應對市場需求，未來將朝嵌入式創新與設計服務、AI邊緣智慧與無線連接、客制化設計和製造服務、雲服務／網路安全與影像AI等4大方向進化。

研華對此將持續精進嵌入式系統平台的技術創新，完整軟、硬體產品規畫與整合性設計服務。同時，因應智聯網將成為驅動產業成長的巨大動能，將致力發展AI邊緣推論整合方案、邊緣智慧、5G/LPWA及物聯網設備維運管理軟體，幫助客戶加速落地智聯網應用。

針對醫療、交通、工業自動化、平板電腦、智慧顯示運算等不同垂直領域應用，研華將提供客戶專屬且包含設計、開發、驗證、製造面向的全方位創新解決方案。同時，聚焦5G與物聯網的深度應用與技術創新，以結合雲端與物聯網提升營運效率。

研華此次也邀請微軟、McAfee、Acronis、中華電信、華電聯網、東正、博辰、Yujin Robot、KOLON BENIT、iProd、TED等海內外共11家夥伴，透過超過50個攤位，攜手共創夥伴完整展示嵌入式物聯網生態系統方案。

研華自2014年對軟硬整合的物聯網雲平台WISE-PaaS研發加重投資，並打造軟體商城WISE-PaaS Marketplace。張家豪表示，明年推出新版軟體商城WISE-PaaS Marketplace 2.0，得以加速在工業物聯網發展第二、三階段營運，促使研華邁向智聯網未來長路豁然開朗。

(時報資訊)