美國聯準會維持利率不變，並暗示明年不會升息，周四香港恆生指數開高走高，目前漲1.2%，為26966.37點。國企股(H股)漲1.24%。香港交易所考慮合併旗下負責股票、期貨及期權的三大結算所，最快可能在2022年付諸執行，股價上漲1.55%。丘鈦科技預期全年淨利大幅增長，股價勁揚11.25%。

(時報資訊)