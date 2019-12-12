《港股》聯準會暗示明年不升息，恆指漲1.2％ 10:512019/12/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會維持利率不變，並暗示明年不會升息，周四香港恆生指數開高走高，目前漲1.2%，為26966.37點。國企股(H股)漲1.24%。香港交易所考慮合併旗下負責股票、期貨及期權的三大結算所，最快可能在2022年付諸執行，股價上漲1.55%。丘鈦科技預期全年淨利大幅增長，股價勁揚11.25%。 (時報資訊) #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 系列四／香港資金匯回篇－香港匯回73萬美元 循解釋令 免稅 04:102019/12/09 產業特刊 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 18:402019/12/09 兩岸 美聯準會前主席伏克爾辭世 歷任兩黨政府要職 08:262019/12/10 國際 批民進黨吃香港人血饅頭 浸大學生會長道歉 17:262019/12/10 兩岸 朱立倫：國、民兩黨應支持《難民法》立法 12:562019/12/11 政治 朱籲綠立難民法 落實挺港民主 04:102019/12/12 兩岸要聞 聯準會今年最後一次決策會議 維持利率水準不變 預期持續到2020年 03:332019/12/12 財經 聯準會維持利率不變 鮑爾：持續至展望有變化 07:382019/12/12 國際 《國際金融》巴西央行降息2碼，暗示寬鬆周期止步 10:172019/12/12 財經 美聯準會維持利率不變 美股小漲、陸股跌 10:382019/12/12 財經 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 - 財經 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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