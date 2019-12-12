永達技術學院教職員12日赴行政院陳情。

行政院最終由參議（前右）出面接受陳情書，並答應會研議相關的補救措施。（鄭任南攝）
行政院最終由參議（前右）出面接受陳情書，並答應會研議相關的補救措施。（鄭任南攝）
已經停辦的永達技術學院教職員12日赴行政院陳情，抗議永達學院已經停辦5年，但仍積欠教職員薪資、遣散費與公保年金，使得多數教職員生活陷入困境，要求同樣是屏東出身的蘇貞昌院長能出面聆聽他們的心聲並解決他們的困難。（鄭任南攝）
已經停辦的永達技術學院教職員12日赴行政院陳情，抗議永達學院已經停辦5年，但仍積欠教職員薪資、遣散費與公保年金，使得多數教職員生活陷入困境，要求同樣是屏東出身的蘇貞昌院長能出面聆聽他們的心聲並解決他們的困難。（鄭任南攝）
已經停辦的永達技術學院教職員12日赴行政院陳情，抗議永達學院已經停辦5年，但仍積欠教職員薪資、遣散費與公保年金，使得多數教職員生活陷入困境，要求同樣是屏東出身的蘇貞昌院長能出面聆聽他們的心聲並解決他們的困難。（鄭任南攝）
已經停辦的永達技術學院教職員12日赴行政院陳情，抗議永達學院已經停辦5年，但仍積欠教職員薪資、遣散費與公保年金，使得多數教職員生活陷入困境，要求同樣是屏東出身的蘇貞昌院長能出面聆聽他們的心聲並解決他們的困難。（鄭任南攝）

(中時 )

#教職員 #陳情 #行政院 #永達技術學院 #永達