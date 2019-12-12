圖》永達技術學院教職員12日赴行政院陳情 11:482019/12/12 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 已經停辦的永達技術學院教職員12日赴行政院陳情，抗議永達學院已經停辦5年，但仍積欠教職員薪資、遣散費與公保年金，使得多數教職員生活陷入困境，要求同樣是屏東出身的蘇貞昌院長能出面聆聽他們的心聲並解決他們的困難。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 永達技術學院教職員12日赴行政院陳情。 行政院最終由參議（前右）出面接受陳情書，並答應會研議相關的補救措施。（鄭任南攝） 已經停辦的永達技術學院教職員12日赴行政院陳情，抗議永達學院已經停辦5年，但仍積欠教職員薪資、遣散費與公保年金，使得多數教職員生活陷入困境，要求同樣是屏東出身的蘇貞昌院長能出面聆聽他們的心聲並解決他們的困難。（鄭任南攝） 已經停辦的永達技術學院教職員12日赴行政院陳情，抗議永達學院已經停辦5年，但仍積欠教職員薪資、遣散費與公保年金，使得多數教職員生活陷入困境，要求同樣是屏東出身的蘇貞昌院長能出面聆聽他們的心聲並解決他們的困難。（鄭任南攝） (中時 ) #教職員 #陳情 #行政院 #永達技術學院 #永達 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》壯大科技研發人才，政院：打造平台及環境 08:022019/12/09 財經 楊蕙如案 藍營籌劃新攻勢「路過行政院」陳情 23:242019/12/09 政治 屏東藍綠選將 同打運動牌 04:102019/12/10 地方新聞 滅網軍 藍委號召千人路過行政院 15:382019/12/10 政治 國民黨團籲查卡神案 限政院3天答覆 20:152019/12/10 政治 快評》考試院放棄掙扎 《考試院組織法》今日被三讀 23:012019/12/10 政治 八里輕軌快來了！可行性研究今天審查通過 18:592019/12/11 生活 Buying Power給力 社會創新採購破3億 04:102019/12/12 產業．科技 永達 連八年發起紅包愛 04:102019/12/12 產業特刊 圖》苗栗縣造橋鄉龍昇村民12日赴行政院抗議 11:482019/12/12 生活 生活熱門新聞 2020年星座運勢出爐！這2星座有破財危機 - 生活 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 星宇首航團價格曝光 ！網激喊：過年衝一波啦 - 生活 比好市多半熟麵包還紅 IKEA這東西賣到缺貨 - 生活 遠航傳停航！民航局上午要華信、立榮接手航線 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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