王金平(中)上午回到母校台南一中參加校慶。(曹婷婷攝)

選戰倒數，前立法院長王金平今天上午參加台南一中98周年校慶，被問到1228跟國民黨總統參選人韓國瑜同台一事，王金平直言「同台機會不大」，提到近期國民黨總統民調拉不起來，他說，國民黨氣勢短人一截，這個氣勢會影響選舉，但希望韓選得好、選得上，這樣國民黨才有重新執政機會。

王金平上午回到母校台南一中，暢談沒有參選總統後，很多人都關心他未來動向，還有媒體說他的辦公室門可羅雀，「我辦公室一直都川流不息」，被問到12月28日是否同台國民黨立委參選人黃韻涵，外傳王金平答應出席，可望與韓國瑜同台，但王金平笑說「同台機會不大」，至於是否輔選？他強調，自己團隊的人都有去輔選，「這就是幫忙啊」。

提到近期國民黨總統民調拉不起來，他說，國民黨氣勢上短人一截，這個氣勢會影響選舉，「有好的民調對選情比較有利」，王金平說，希望韓多加努力，希望他選得好選得上，這樣國民黨才有重新執政機會。

他說，韓這次選總統跟高雄市長相比的氣勢確實有差，儘管後面有諸多理由，但也要了解民調「起不來」是什麼原因，但沒有那麼多人知道，所以看到這個氣勢就會影響選舉，因此也不敢預料誰會贏誰會輸，總之，希望有好的民調對選情比較有利。

(中時 )