柯指未來可能是對手 侯友宜：餿主意麥相害！ 11:042019/12/12 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（12日）上午表示，柯市長是大家的好朋友，「麥相害」把新北市政做好比較實在。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲受訪時鬆口坦言「沒意外會選」2024年總統，並指新北市長侯友宜可能是對手。對此，侯友宜今（12日）上午表示，柯市長是大家的好朋友，「麥相害」把新北市政做好比較實在，還是認真努力把新北市政做好。 侯友宜表示，柯有他自己的想法，「那些餿主意，麥相害！大家都好朋友。」為新北市努力、雙北合作努力，大家都能過好日子。共同創造更繁榮的大都市，為國家做事。 (中時 ) #侯友宜 #柯文哲 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 政治熱門新聞 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 為何狂黑韓國瑜？網紅怒：惹到我就會做到底 - 政治 超嗆！謝長廷竟用這3字飆罵張善政 - 政治 觀察到基層三大現象...夏春湧：大選「真正」開始了！ - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。