台北市長柯文哲受訪時鬆口坦言「沒意外會選」2024年總統，並指新北市長侯友宜可能是對手。對此，侯友宜今（12日）上午表示，柯市長是大家的好朋友，「麥相害」把新北市政做好比較實在，還是認真努力把新北市政做好。

侯友宜表示，柯有他自己的想法，「那些餿主意，麥相害！大家都好朋友。」為新北市努力、雙北合作努力，大家都能過好日子。共同創造更繁榮的大都市，為國家做事。

(中時 )