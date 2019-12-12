桃園機場公司工程處長林文楨負責承辦桃機第二航廈擴建、第三航站工程、機場道面維護、機坪和加油站新建等多項重大工程，卻涉嫌多次洩漏底標金額收取3％至5％的回扣，甚至教導不符規定的廠商「借牌」投標，讓廠商決標價格幾乎等同底價，林男不但收現金，還接受廠商招待暢遊柬埔寨，甚至一家老小到琉球的近23萬食宿旅費也由廠商埋單，不法所得近250萬元，桃檢12日偵結，依收賄、圖利、洩密等罪起訴，並建請法官從重量刑、宣告褫奪公權。

檢調指出，林文楨位居工程處長高位，對各項新建工程具有規畫及決策權，卻夥同第二航廈擴建工程的吳姓主辦工程師，先邀約新亞公司承辦第二航廈擴建工程、索討3％至5％回扣，分別得手50萬和20萬元，在新亞公司2016年5月報請變更設計時再索討2億600萬元的3％回扣約600萬，業者為求工程順利，僅能依約要求下包商墊高工程款，陸續將290萬元交給吳男，再由吳轉交其中180萬元給林。

食髓知味的林男，見第三航站如火如荼進行，明知開標前不得公開，卻多次洩漏第三航站區土方及基礎工程、機場道面維護工程、機棚廠前機坪新建工程和G4加油站新建工程的預算書及工程專用圖檔給夆典、富暘和辰星等公司，讓業者以接近底標的價格成功得標，決標價格與底價比高達99.9％。

林男甚至出賣專業，明知投標廠商需具備乙等以上綜合營業牌照，竟教導辰星公司以1成的借牌費約580萬，借牌給東群公司獲利1172萬餘元，有廠商雖然未取得標案，為了感謝林男協助，2017年初先招待林到柬埔寨旅遊，暑假期間更包辦林男全家到琉球度假的22萬8500元旅費。

桃檢調接獲檢舉，由肅貪組檢察官王齡梓、廖榮寬、陳書郁共同指揮桃園市調查處偵辦，12日偵結，認為林位處要職，卻貪圖金錢、忘卻職責、收取254萬6500元回扣，甚至圖利特定廠商、洩漏底價，斲傷公務廉潔、壞法害民，至今仍否認犯行，依《貪汙》收取回扣、違背職務收受賄賂、圖利、《政府採購法》借牌投標罪、《刑法》公務員洩漏國防以外祕密文書等罪嫌起訴，並建請法官從重量刑、褫奪公權。

吳姓工程師雖收取130萬元回扣，坦承不諱且主動繳回犯罪所得，依收取回扣罪起訴，建請法官減輕其刑，其他13名業者和5家公司也被依行賄、圖利等罪起訴。

(中時 )