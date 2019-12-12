日本國立癌症研究中心等的研究小組成功開發出可抑止因抗癌劑治療引發的嘔吐之止吐治療法。

該研究小組發現，使用抗精神病藥的話，可以持續抑止抗癌劑治療後2至5天的嘔吐現象。此研究成果已發表在12日的英國醫學專業期刊《Lancet Oncology》上。

《朝日新聞》報導，有半數以上的癌症患者在接受抗癌劑治療後會有想吐和嘔吐的現象，有的抗癌劑還會出現連續好幾天像在暈車一樣的狀態。副作用過強的話，則無法使用預定劑量的抗癌劑，或必須一直持續治療。

2017年2月起，靜岡癌症中心等30家醫院開始使用容易想吐的抗癌劑順鉑（Cisplatin）進行臨床實驗。實驗中讓710名患者分成採用以往的止吐療法和追加使用5毫克的抗精神病藥Olanzapine之兩個小組來比較用藥的效果。

結果在抗癌劑治療後的第2至第5天時，追加Olanzapine的小組有79％的患者止住了嘔吐現象，而且也沒必要再追加使用止吐藥。與採用一直以來的止吐療法之小組相比，效果好許多，而且追加使用Olanzapine的小組也壓抑住白天想睡、食欲低落等其他的副作用。

報導指出，國立癌症研究中心中央醫院藥劑部的橋本浩伸表示，「希望能減少用過去的止吐療法沒有效果、身處痛苦之中的患者，希望今後此療法能廣泛普及。」研究小組現在還在計劃進行其他抗癌劑治療的臨床實驗。

(中時電子報)