美式連鎖咖啡店星巴克於11日推出新期間限定飲品「耶誕雪人巧克力那堤」，光看就有著濃濃聖誕節慶氛圍。（摘自臉書星巴克咖啡同好會Starbucks Coffee）

隨著12月進入中旬，全台耶誕的節氣氛圍也是越來越濃厚，因應聖誕節即將到來，11日星巴克推出了其間限定咖啡飲品「耶誕雪人巧克力那堤」。結合濃郁巧克力與純厚牛奶，配上Q萌白色小雪人，讓每個人的耶誕都被可愛又好喝的咖啡給療癒。

美式連鎖咖啡店星巴克於11日推出新期間限定飲品「耶誕雪人巧克力那堤」，不僅光看就有著濃濃聖誕節慶氛圍，整杯咖啡更是散發著濃密的誘人香味。將經典摩卡醬、經典巧克力醬與經典濃縮結合，配上蒸氣加熱過的香醇牛奶，與用巧克力做的小雪人做點綴，混出咖啡 x 巧克力的完美搭配，讓民眾能甜蜜過聖誕。

將經典摩卡醬、經典巧克力醬與經典濃縮結合，配上蒸氣加熱過的香醇牛奶，與用巧克力做的小雪人做點綴，混出咖啡X巧克力的完美搭配。（摘自臉書星巴克咖啡同好會Starbucks Coffee）

另外，星巴克於11日也推出和知名繪本作家幾米的聯名咖啡杯商品，「JIMMY LIAO + STRABUCKS聯名馬克杯」，也在全台門市暖心推出！民眾可以趁著12月20日的「耶誕購物趴」到星巴克門市採買，享受「全館85折」優惠！更別忘了領取消費滿500元就能獲得的咖啡「買一送一」小白單喔。

12月20日還有一場「耶誕購物趴」。到星巴克門市採買，可享受「全館85折」優惠！（摘自臉書星巴克咖啡同好會Starbucks Coffee）

11日星巴克推出了其間限定咖啡飲品「耶誕雪人巧克力那堤」。結合濃郁巧克力與純厚牛奶，配上Q萌白色小雪人超療癒。（摘自星巴克官網）

(中時電子報)