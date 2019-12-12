一般業界預測，蘋果（Apple Inc.）將會在2020年推出支援5G的iPhone，而 5G iPhone的價格將會明顯上升。這對於當前已經十分高昂的iPhone定價來說，絕對不是蘋果樂見的事。果粉可以慶幸的是，向來預測蘋果產品很有一套的天風國際證券分析師郭明錤指出，雖然5G iPhone的成本提高，但蘋果為了維持銷量的緣故，將不會明顯提高5G iPhone的售價，不讓使用者入手的門檻提高太多。

天風國際證券分析師郭明錤對5G iPhone發出進一步的預測， 他認為蘋果可能自2020年下半年的iPhone開始停止支付金属中框/機殼廠商一次性工程费用（Non-recurring engineering，簡稱NRE），來降低開發成本。 他提供給投資者的報告中指出， 5G iPhone的金屬中框/機殼單價將顯著增加，因此他分析出蘋果將會取消NRE的三個關鍵原因：

第一、 蘋果若想要維持iPhone的競爭力， 就必須進一步降低開發成本。 iPhone的市佔率會直接影響蘋毛利率的表現， 因此蘋果不會顯著提升2020年下半年新款iPhone的售價，來確保iPhone市佔可以持續提升。而取消NRE將可以降低5G iPhone的開發成本。

第二、蘋果提供NRE其中一個原因是為了由於淡旺出貨差異過大，為了補償供應商在淡季營運的損失。 但是業界預測，蘋果在2020年上半年也會發表新的iPhone（iPhone SE 2 或稱 iPhone 9）來提高供應商的產能利用率， 因此取消NRE 補貼，也顯得合理。

第三， 蘋果提升自行設計與開發的程度來降低對供應商的依賴。

天風國際證券分析師郭明琪先前曾經預測，蘋果將會在2020年推出四款支援5G的新iPhone，並且針對不同市場發表支援 Sub-6GHz，或是Sub-6GHz+mmWave的款式。與4G款式相比，報告中預測支援Sub-6GHz 跟 Sub-6GHz+mmWave 的款式，成本會分別上升30～50美元與80～100美元。 按此預測來看，為了確保iPhone的市佔率， 5G iPhone上升的成本，預料 料蘋果將轉嫁給供應鏈，進一步降低使用者入手的門檻。這一點對於擔心5G iPhone銷售過高的消費者來說，肯定是正面的好消息。

(中時電子報)