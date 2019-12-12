房市推案再度爆巨量，儼然房市春燕回來了！據住展雜誌今天最新的統計顯示，2019年破兆元，推案量創史上第四高。

據住展雜誌今（12）日公布的最新統計，今年北台灣2019年前11個月新成屋、預售屋推案量突破一兆元大關，來到10,071.7億元，較去年同期略少約230億元，年減幅約2.2％。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然今年推案量比去年減少，但全年案量已突破1兆大關，創下歷史第四大量紀錄，顯示建商推案信心已經回到多頭水位。

何世昌指出，由於總統大選投票在即，年底前建商大多已放緩推案進度，預計今年全年推案量站穩1.05兆以上沒有問題，但應該沒機會碰到1.1兆的高標了。從推案量的角度來看，代表建商推案信心已經回到房市多頭水準，但業者仍需注意買氣能否消化如此龐大的供給量，以免推案快速擴張抑、個案競爭加劇，最終影響銷售率表現。

(工商 )