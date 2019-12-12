國民黨提名退將吳斯懷擔任不分區立委候選人引發爭議，蔡英文總統今天提出三種處理方式，來化解外界的擔憂。對韓陣營近來的指控，她也提醒選民要特別注意對手最後的抹黑策略，「對台灣的選舉並不是有幫助的」，呼籲用選票選出負責任的候選人。

蔡英文總統今天出席小英發言人直播節目「一起吃早餐」，對於近期年輕族群支持度大幅攀升，她認為主要還是在國政上給人感覺這是一個能夠維持穩定，而且能讓整個國家持續往前走的政府，過去前三年打下的基礎，現在很多政績都一一呈現出來的，一般民眾也感覺到，「我們是真得很認真的在做事」。

此外，她說，在面臨外部變局時，台灣的表現也比其他國家穩定，我們經濟成長率還是四小龍的第一名，這顯示因應外面變局的能力應該不差，讓你覺得這個國家在穩定成長當中，同時也兼顧了產業和這個社會上必須要去特別照顧的人。

至於國民黨提出的不分區立委候選人吳斯懷，網友也詢問能否有方法可以下架？

蔡英文表示，我們現行體制產生這樣的候選人，讓大家有憂心的感覺，如果無法用選票表達擔憂，也無法透過選舉過程化解，一旦進入到國家體制，可以用三種方式減輕擔憂：一是行政部門對相關資訊的給予和掌控，必須警覺到國家安全層面，必須把標準作業程序重新檢查一遍。

第二是立法院對於國家機密和國安資訊有關的事情，在現行體制保存不足情況下，是否應檢討如何防止讓這些資訊流出。

第三還是期待總統和立委應投給對國家安全和機密資料整體目標有明確立場的候選人。

對於韓陣營近來的指控和攻擊，蔡英文表示，很多年輕朋友也擔心在選戰最後階段，我們在選舉的主調會被打亂，讓這些不實的訊息或指控抹黑主導選戰。

她說，我們對於對手陣營所提出的指控會盡全力去釐清、去講清楚。但也希望選民要特別注意對手最後的策略，對台灣的選舉並不是有幫助的，「在這個時刻，我們更要選擇一個負責任的候選人，將來可以主持國政，有更好的政黨可以來主導立法院的議事」。

她說，對於這些鋪天蓋地的不實資訊或者是扭曲操作，我們應該用選票告訴這些人，「這不是一個民主國家正常的選舉方式」。

(中時 )