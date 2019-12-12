圖》苗栗縣造橋鄉龍昇村民12日赴行政院抗議 11:482019/12/12 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣造橋鄉龍昇村民12日赴行政院，抗議坤輿事業廢棄物掩埋場設置於龍昇村，破壞環境並對居民造成威脅，現在業者並嘗試向現任縣長徐耀昌施壓闖關，居民要求行政院要重視當地居民的健康，行文苗栗縣政府反對掩埋場的使用。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣造橋鄉龍昇村民12日赴行政院抗議。 (中時 ) #龍昇村 #行政院 #抗議 #苗栗縣 #造橋鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊蕙如案 藍營籌劃新攻勢「路過行政院」陳情 23:242019/12/09 政治 屏東藍綠選將 同打運動牌 04:102019/12/10 地方新聞 苗栗縣立垃圾焚化爐周邊環境檢測 戴奧辛合格 13:242019/12/10 生活 滅網軍 藍委號召千人路過行政院 15:382019/12/10 政治 國民黨團籲查卡神案 限政院3天答覆 20:152019/12/10 政治 快評》考試院放棄掙扎 《考試院組織法》今日被三讀 23:012019/12/10 政治 苗縣總預算 創26年未刪紀錄 04:102019/12/11 地方新聞 八里輕軌快來了！可行性研究今天審查通過 18:592019/12/11 生活 Buying Power給力 社會創新採購破3億 04:102019/12/12 產業．科技 苗栗原民中心爭取新設6個部落文化健康站 10:112019/12/12 生活 生活熱門新聞 2020年星座運勢出爐！這2星座有破財危機 - 生活 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 星宇首航團價格曝光 ！網激喊：過年衝一波啦 - 生活 比好市多半熟麵包還紅 IKEA這東西賣到缺貨 - 生活 雙12再加碼！5大電信超殺優惠曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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