2019年世界羽聯BWF年終總決賽如火如荼進行中，在本屆比賽開打前，BWF官網訪問了世界球后戴資穎，請她談談自己的表現及對手，被問到要注意的好手，小戴點名大陸陳雨菲及韓國「天才少女」安洗瑩。

在遭遇過的對手中，戴資穎相信陳雨菲和安洗瑩是必須提防的好手，她分析：「陳雨菲總是在每一站巡迴賽中不斷進步，我可以從她身上學到很多，特別是她比賽中展現出來的穩定性；安洗瑩則讓我想起了剛開始在世界級賽事奮鬥的我，每一分、每一局她都拚盡全力，而且用力量去抗衡對手，我相信她會有很光明的未來。」

戴資穎補充：「陳雨菲和安洗瑩相似之處，就是她們表現都相當穩定，每場比賽很少發生失誤。」

戴資穎提到，自己2019賽季的表現沒有2018賽季好，「因為我更加專注在高層級賽事，我想要在需要的時候、甚至是重要賽事發揮得更好，今年球季我想驅策自己在世界錦標賽有突破、打出更出色的成績，但同時我的對手們狀態也非常好。」

戴資穎在大陸福州中國公開賽因傷提前退賽，也為了讓身體好好恢復而錯過香港公開賽，就是希望在年終總決賽一搏，結束今年賽季後，明年賽季小戴也會有更多挑戰，重頭戲之一就是東京奧運，而她在忙碌的比賽行程之餘，選擇參加明年1月20日到2月9日的印度羽球超級聯賽，她說：「我的訓練方式之一就是以賽代訓，我覺得印度羽球超級聯賽很有趣、很吸引人，可以和頂尖選手較量。」

(中時 )